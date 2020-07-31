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  4. 31 Temmuz 2020 09:28

Bir kadın cinayeti daha! Bayram günü kahrolduk

Ankara’nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Bir kadın cinayeti daha! Bayram günü kahrolduk
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Ankara'da Emine Yanıkoğlu isimli kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

S.Y. (22) ile eşi Emine Yanıkoğlu (20), Yayla Mahallesi’ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında S.Y. pompalı tüfekle eşine iki el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yanıkoğlu’nu hastaneye kaldırdı.

Genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.

Çiftin 2,5 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.
 

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