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Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm K. (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet K. tarafından çalıştığı okulda bıçaklanarak katledildi.

Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm K. (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet K. (33) tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet K., öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm K.'ın çalıştığı okula gitti. Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet K., Gülsüm K.'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet K.'ın yakalanması için çalışması başlattı.

Etiketler okul ölüm öğretmen
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