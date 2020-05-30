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  4. 30 Mayıs 2020 09:00

Bir kadın cinayeti daha! Eşi bıçaklayarak öldürdü

Türkiye'deki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Rize'de 52 yaşındaki kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bir kadın cinayeti daha! Eşi bıçaklayarak öldürdü
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Olay Çayeli ilçesi Madenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beldenin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden Rukiye ve Hasan Ç. çifti kendi aralarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddeti artınca mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Ç., eşi 52 yaşındaki Rukiye Ç.'ı üç yerinden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Ç. ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Rukiye Ç.'ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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