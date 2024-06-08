Bir kadın cinayeti daha: Eşi olacak cani onu döve döve katletti

Aydın'da evde çıkan tartışmada kocası eşi tarafından darp edilen bir kadın yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan koca aranıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan tartışmada kocası M.T. (59) tarafından darbedilen N.T. (50), yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan koca aranıyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.T. ile eşi N.T. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, eşi N.T.’i öldüresiye darbetti. Talihsiz kadın ağır darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

N.T.'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, eşini darbederek öldüren M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

N.T.'in yapılan ilk incelemeye göre, boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan M.T.'nin, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi. N.T. ile M.T.'nin 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu öğrenildi. (DHA)

DHA