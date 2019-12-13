Bir kadın cinayeti daha: Eşini dövdükten sonra boğarak öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Orhan Ş. (47) evde tartıştığı eşi Aslı Ş.’i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Ş.’i yatağına yatıran Orhan Ş. , ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir fabrikada çalışan Orhan Ş. , önceki gece kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Ş.’i evinde sopa ile dövdü. Orhan Ş. daha sonra eşini boğarak öldürdü. Gece Aslı Ş.’i yatağına yatıran Orhan Ş. dün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

Olay yerine gelen polis, Orhan Ş. ’i gözaltına aldı. Aslı Ş.’in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Ş.’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Orhan Ş. ’in Aslı Ş. ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Ş. ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

