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Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın parkta bıçaklanarak öldürüldü
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Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü Taşkale Mahallesi Adnan Uluışık Caddesi Engelli Parkı'nda gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki H.Ö.parkta bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulundu.

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler genç kadın parkta öldürüldü cinayet kadın cinayeti samsun
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