Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti

Isparta'da hemşirelik yapan bir kadın iddiaya göre evde çıkan tartışmada eşi tarafından başından tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Türkiye yeni güne de kahreden bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Isparta'da 48 yaşındaki hemşire S.B., eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli S.B. ile eşi M.B. (66) arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce M.B., tüfekle eşinin başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan polisi arayıp eşini vurduğunu söyledi. Ancak kapıyı açmayınca polis ekipleri camı kırarak eve girdi. M.B., kendinden geçmiş bir halde bulundu. Hemşire S.B. ise hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.