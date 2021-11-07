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Bir kadın cinayeti daha! Önce sevgilisini öldürdü sonra da...

Antalya'da 68 yaşındaki bir kişi, 45 yaşındaki sevgilisini tabancayla öldürüp intihar etti.

DHA’nın haberine göre, olay dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah G., Ayşegül S. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah G., ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül S.'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah G., aynı tabancayla başına ateş etti.

 KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül S.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah G. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

 Ayşegül S.'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah G., dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Sadullah G.'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

Etiketler kadın cinayeti cinayet vahşet intihar antalya
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