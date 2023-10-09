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Bir kadın cinayeti daha! Pusu kurup öldürdü!

Bir kadın cinayeti daha! Pusu kurup öldürdü!
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Türkiye'de bugün yine korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Sinop'ta bir kişi boşandığı eşini pusu kurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Sinop'ta beraberinde kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazardan dönen S.G., eski kocası F.K.'ın (50) silahlı saldırısına uğradı. Çevrede paniğe neden olan olayda kurşunun isabet ettiği Ö.T. ayağından yaralanırken, olaydan sonra tabanca ile kendi başına ateş eden F.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün Sinop'un İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi. F.K. (50), eski eşi S.G.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada kadın arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazar alışverişinden dönen S.G.'ya gören F.K., saklandığı arabanın arkasından çıkarak tabanca ile ateş açtı. S.G. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken yanında bulunan Ö.T., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıdan sonra F.K., kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.T. ile durumu ağır olan F.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan F.K. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler sinop kadın cinayeti cinayet intihar
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