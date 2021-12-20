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Bir kadın cinayeti daha: Sevgilisinin oğlu tarafından öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha: Sevgilisinin oğlu tarafından öldürüldü

Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı Hülya A'yı (35) tabancaya vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yiğit T. (30) tutuklandı.

Olay, 18 Aralık’ta ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanma aşamasında olan Hülya A., dini nikahla birlikte yaşadığı Kemal T.’ün eşinin evine gitti.

A. ile Kemal T.’ün eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal T.’ün oğlu Yiğit T., ruhsatsız tabancayla Hülya A.’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Hülya A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hülya A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım”

Olay sonrası evden uzaklaşan Yiğit T., polis merkezine giderek suç aleti silahla teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit T., emniyette tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen T.’ün ifadesinde, “Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım” dediği öğrenildi.

Etiketler polis cinayet kadın cinayeti
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