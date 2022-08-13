Bir kadın cinayeti daha! Şiddetten kaçarken öldürüldü

Türkiye'de bir kadın daha eşi olacak cani tarafından öldürüldü. 33 yaşındaki genç kadın, eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isterken, otobüs terminalinde öldürüldü.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki H.Ç. iddiaya göre, sürekli şiddet gördüğü evli olduğu 34 yaşındaki H.Ç.'dan kaçmak için gittiği otobüs terminalinde bıçaklandı.

Aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.Ç. yaşamını yitirirken, katil zanlısı H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Biri erkek, diğeri kız 2 çocuk annesi H.Ç. iddiaya göre, defalarca şiddet gördüğü şahıstan kaçmak için otobüs terminaline gitti.

H.Ç.'yı terminalde yakalayan H.Ç., kadını göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, H.Ç.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

H.Ç.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı H.Ç. ise emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.