Bir kadın cinayeti daha ! Sırtından ve boynundan bıçaklandı...

İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.



Olay Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre 4 çocuk annesi Z.Y. (35) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.Y., Z.Y.'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı.

Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ö.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.Y.'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ö.Y.'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.