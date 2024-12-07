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Bir kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katledildi

Bir kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katledildi
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Mersin'de bir kişi, yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi L.Ç. (50) ile eşi Z.Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Z.Ç., yanında bulundurduğu tabancayla eşini başına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği L.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Z.Ç. her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler mersin kadın cinayeti
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