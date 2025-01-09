Bir kadın cinayeti daha: Vücudunda darp izleri bulundu

Bursa'da evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybederken, vücudunda çok sayıda darp izi çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde baygın halde bulunan S.A. (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların yaptıkları incelemelerde yara ve morluklara rastlanılan S.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. S.A., kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARA VE MORLUKLARA RASTLANILDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen S.A.'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA