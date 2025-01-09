  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın cinayeti daha: Vücudunda darp izleri bulundu

Bir kadın cinayeti daha: Vücudunda darp izleri bulundu

Bir kadın cinayeti daha: Vücudunda darp izleri bulundu
Güncelleme:

Bursa'da evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybederken, vücudunda çok sayıda darp izi çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde baygın halde bulunan S.A. (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların yaptıkları incelemelerde yara ve morluklara rastlanılan S.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. S.A., kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARA VE MORLUKLARA RASTLANILDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen S.A.'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA

Etiketler bursa inegöl darp izi kadın cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı Melis Sezen bu sefer de kapak kızı olup mankenlere taş çıkardı Eski AK Partili isim ''Erdoğan'ın Anayasa'daki rahatsız olduğu maddeleri'' açıkladı Eski AK Partili isim ''Erdoğan'ın Anayasa'daki rahatsız olduğu maddeleri'' açıkladı Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz Gözümüz aydın! Bir geçiş garantili otoyolumuz daha oldu Gözümüz aydın! Bir geçiş garantili otoyolumuz daha oldu Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı 160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı! 160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı! Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada! Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada! Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu
Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti 6,6 büyüklüğündeki deprem beklenen ilimiz sallandı! 6,6 büyüklüğündeki deprem beklenen ilimiz sallandı! Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı! Çok sayıda yaralı var Festivalde kullanılan fil insanlara saldırdı! Çok sayıda yaralı var Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti Ankara'da genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Ankara'da genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması Hava buz kesecek! Yağmur ve kar yağışı geri dönüyor Hava buz kesecek! Yağmur ve kar yağışı geri dönüyor Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü! Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü!