Bir kadın daha çocuğunun gözü önünde öldürüldü!

Bartın'da 38 yaşındaki Vasfiye Ç., 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde ayrı yaşadığı eşi tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bartın'ın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Aslan Ç.(30) , gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Ç.’nin yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Ç. evin salonunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan Vasfiye Ç.’nin çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Aslan Ç., Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

"BİR HAFTA ÖNCE BİZ KURTARDIK"

Aslan Ç.’nin eşi Vasfiye Ç.’yi sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları, şunları ifade etti:

“Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede’ dedi.”

DHA