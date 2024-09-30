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Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi

Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi
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Kars'ta 7 aylık bebek annesi genç bir kadın eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde meydana geldi. Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. (DHA)

DHA

Etiketler kadın cinayeti KARS kadın anne cinayet
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