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  4. Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.Ç.'ı aradı.

Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Y.Ç.'ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Y.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.Ç., bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Y.Ç. bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet Elazığ kadın
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