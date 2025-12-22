Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini tabanca ile öldüren A.Y., İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalandı.

Olay, 20 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Saruhanlı ilçesinde oturan A.Y. (46) ile R.Y. (43) çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre A.Y., Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. R.Y.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada R.Y.’ye ulaşılamazken eşi A.Y.’nin, İran’a kaçmak üzere Ağrı’nın Doğubeyazıt’ın ilçesine gittiği tespit edildi.

AĞRI’DA YAKALANDI, İTİRAFININ ARDINDAN EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu’da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada R.Y.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından R.Y.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA