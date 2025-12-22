  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı

Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı

Bir kadın daha katledildi! Katil koca yurt dışına kaçarken yakalandı
Güncelleme:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini tabanca ile öldüren A.Y., İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalandı.

Olay, 20 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Saruhanlı ilçesinde oturan A.Y. (46) ile R.Y. (43) çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre A.Y., Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. R.Y.’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada R.Y.’ye ulaşılamazken eşi A.Y.’nin, İran’a kaçmak üzere Ağrı’nın Doğubeyazıt’ın ilçesine gittiği tespit edildi.

AĞRI’DA YAKALANDI, İTİRAFININ ARDINDAN EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu’da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada R.Y.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından R.Y.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

DHA

text-ad
Etiketler manisa Turgutlu kadın cinayeti Ağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha!
Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı Kendisinden para isteyen dilenciye dehşeti yaşattı