Bir kadın daha katledildi! Katili sokak ortasında kurşun yağdırdı

Giresun'da 2 çocuk annesi bir genç kadın, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesinde Yiğit T. (34) ilkokul önünde karşılaştığı Hülya A. (35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 2 çocuk annesi kadın olay yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede yer alan ilkokul önünde karşılaşan ve aralarında bilinmeyen nedenle husumet olduğu öne sürülen Yiğit T. ile 2 çocuk annesi Hülya A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yiğit T. tabancayla Hülya A.'ya ateş etti.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu Hülya A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Hülya A., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Şüpheli Yiğit T. de polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.