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Bir kadın daha katledildi! Sokak ortasında öldürüp intihar etti

Bir kadın daha katledildi! Sokak ortasında öldürüp intihar etti
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Ankara’da bir kişi, tartıştığı eski eşinin tabancayla öldürdükten sonra kendisini de aynı silahla vurarak intihar etti.

Korkunç olay Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V. K., geçen sene boşandığı eşi E. G. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine V. K., yanındaki silahla E. G.’yi başından vurarak öldürdü. Eski koca aynı silahla kendisini de başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DHA / İHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın ankara keçiören
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