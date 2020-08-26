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  4. 26 Ağustos 2020 12:00

Bir kadın daha katletildi!

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Ebru T., hayatını kaybetti. Polis ekiplerin, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kadın daha katletildi!
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Batman'da Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde dün akşam yolda yürüyen Ebru T. (22) iddiaya göre, şiddet görmesi nedeniyle 15 ay önce boşandığı Muhammed D. (25) ile karşılaştı.

ESKİ EŞİNE SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Eski eşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Ebru T.'ye 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Ebru T., kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed D. ise olay yerinden kaçtı.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Ebru T., çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen 2 çocuk annesi Ebru T., kurtarılamadı. Ebru T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KAÇAN KATİL ARANIYOR

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Ebru T.'nin cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek. Polisin, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ebru T.'nin, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurulan Ebru T.'nin yere yığıldığı anlar yer aldı.

DHA

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kadın cinayeti , batman
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