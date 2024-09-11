Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti

Konya'da çalıştığı masaj salonunda öldürülen genç kadının katili hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı çıktı.

Konya'da E.A. (30), çalıştığı ve kaldığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili, E.D. adlı erkek gözaltına alındı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan mekana girdi.

Ekipler, hem kaldığı hem de çalıştığı salonda, E.A.'ı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. E.A.'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Katili eski sevgilisi çıktı

4 çocuk annesi E.A.’ın (30), kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi E.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden E.D. adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi E.D. için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan E.D., cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan E.D., adliyeye sevk edildi.

DHA