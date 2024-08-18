Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Olay, Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 sokakta meydana geldi. F.A. 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışma yaşadı ve tartışma sonucunda İ.A. tarafından ilk eşinden olan oğlu C.A ile birlikte silahla vuruldu.

F.A. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

İ.A. olayın ardından kendini de vurarak intihar etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA