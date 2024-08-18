  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti

Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti

Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Olay, Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 sokakta meydana geldi. F.A. 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışma yaşadı ve tartışma sonucunda İ.A. tarafından ilk eşinden olan oğlu C.A ile birlikte silahla vuruldu.

F.A. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

İ.A. olayın ardından kendini de vurarak intihar etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler kadın cinayeti kadın cinayeti bir kadın daha öldürüldü dini nikahlı eş dini nikahlı cani
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CNN Türk yönetiminden Hande Fırat'a makas CNN Türk yönetiminden Hande Fırat'a makas İzmir'deki yangınlar sürüyor: 440 konutluk site boşaltıldı İzmir'deki yangınlar sürüyor: 440 konutluk site boşaltıldı İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi Ali Koç'u itip düşürdü... Saldıran kişinin kim olduğu belli oldu Ali Koç'u itip düşürdü... Saldıran kişinin kim olduğu belli oldu U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu Dev bankanın Dolar/TL tahmini uçtu Dev bankanın Dolar/TL tahmini uçtu 12 ilimiz için orman yangını alarmı 12 ilimiz için orman yangını alarmı İlkay Gündoğan'dan Barcelona'ya veda etti İlkay Gündoğan'dan Barcelona'ya veda etti Türkiye'deki Suriyelilere çöp eğitimi verilecek Türkiye'deki Suriyelilere çöp eğitimi verilecek Muş'ta korkutan deprem Muş'ta korkutan deprem
Adı Canbay'la aşk iddialarına karışmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu Adı Canbay'la aşk iddialarına karışmıştı... Aleyna Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu Rusya’da 7,2 büyüklüğünde deprem; tsunami alarmı verildi Rusya’da 7,2 büyüklüğünde deprem; tsunami alarmı verildi Fenerbahçe’den Göztepe maçı sonrasında çok sert açıklama Fenerbahçe’den Göztepe maçı sonrasında çok sert açıklama İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İstanbul'dan kahreden görüntü: Barajlar çöle dönüştü İstanbul'dan kahreden görüntü: Barajlar çöle dönüştü Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu X'ten devlet sansürüne karşı hamle: Ofisini kapatacak X'ten devlet sansürüne karşı hamle: Ofisini kapatacak İstanbul'da lüks villa alev alev yandı İstanbul'da lüks villa alev alev yandı Yaz tatili paylaşımları olay olan Nesrin Cavadzade başını örttü, olay oldu Yaz tatili paylaşımları olay olan Nesrin Cavadzade başını örttü, olay oldu