Bir kadın kendisine şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı eşini öldürdü!

Kocaeli'de eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen adamın madde bağımlısı olduğu ve eşini sık sık dövdüğü, cinayetin de bu sebeple işlendiği iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın ile eşi Ş.O. (29) arasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle bir çocuk babası eşine ateş etti. Ş.O. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.O.'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.O.'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ş.O.'un 2-3 ay kadar önce kayınpederinin binasına taşındığı öğrenildi. Ş.O.'un madde bağımlısı olduğu ve karısını sürekli dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA