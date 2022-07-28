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  4. Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı!

Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi eşini oturdukları evde bıçakla rehin aldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi. Ekiplerin, eşini bırakması için şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

 

Etiketler rehine rehin kadına şiddet eşi bıçaklı
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