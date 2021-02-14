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  4. 14 Şubat 2021 13:33

Bir kadını ''Sonun Özgecan olacak'' diye tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da sosyal medyada bir kadını tehdit ettiği belirlenen zanlı, polis ekiplerinin yaptığı araştırma ile Fatih'te gözaltına alındı.

Bir kadını ''Sonun Özgecan olacak'' diye tehdit eden şüpheli yakalandı
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Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, İstanbul Fatih'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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