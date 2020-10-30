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  4. 30 Ekim 2020 22:58

Bir kişinin daha cesedi enkaz altından çıkartıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Bir kişinin daha cesedi enkaz altından çıkartıldı
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 7 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan enkaz altında kalanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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