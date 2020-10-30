Bir kişinin daha cesedi enkaz altından çıkartıldı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 7 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan enkaz altında kalanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.