Bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye verilen ceza belli oldu

İstanbul Kartal'da çarptığı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'in ölümüne neden olan sanığın aldığı ceza belli oldu.

İstanbul Kartal'da trafikte motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ender O. ve tarafların avukatları ile kazada ölen Cengiz Ş.'in eşi Emel Ş. ve ailesi katıldı.

Suçun "bilinçli taksir" yerine "olası kastla" işlendiğini öne süren müşteki avukatı Özcan Alpaslan, dava dosyasının yetkisizlik kararıyla birlikte ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istediklerini belirtti.

"PİŞMANIM"

Duruşmada son sözü sorulan Ender O. ise "Kesinlikle böyle bir şey olsun istemezdim. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık O.'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geçmişte alkollü araç kullanmaktan iki kere ehliyetine el konulduğunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiğini kayda geçirdi.

"VERİLEN CEZA YETERSİZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktül Cengiz Ş.'in eşi Emel Ş., davayı bir üst mahkemeye taşımayı düşündüklerini, verilen cezanın yeterli olmadığını söyledi.

"ISLAH OLMADIĞININ GÖSTERGESİ"

Sanığın davada 5 yıl ceza aldığını bildiren Ş., "1,64 oranında alkollü çıktı. Birkaç saat sonra test yapıldı. Yüksek bir promilde çıktı. Daha önce de alkolden ehliyeti iki kez kaptırmış olması onun ıslah olmadığının göstergesidir. Biz olası kasttan cezalandırılmasını istiyoruz. Yine davamızın peşindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Olayın trafikte meydana gelmesinden dolayı cezanın hafifletilmesini doğru bulmadığını aktaran Ş., üst mahkemenin cezayı bozacağına inandığını kaydetti.

KAZADAN 6,5 SAAT SONRA ALKOLLÜ ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2021'de, sanık Ender O.'nın otomobiliyle Kartal'da, Kadıköy istikametinde seyir halindeyken, motosiklet sürücüsü Cengiz Ş.'e çarptığı belirtilmişti.

İddianamede, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Ş.'in 1 Ekim'de hayatını kaybettiği, sanık O.'nın kazadan yaklaşık 6,5 saat sonra yapılan tahlilde alkollü çıktığı ifade edilmişti.

Sanığın kan tahlilinde 0,64 promil alkole rastlandığı bildirilen iddianamede, bir insanın her saatte 0,15 oranında alkolün vücuttaki etkisini kaybettiği dikkate alındığında O.'nın olay sırasında 1,64 promil alkollü sayılacağı aktarılmıştı.

Sanık Ender O.'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.