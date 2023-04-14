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Bir müteahhit daha tutuklandı

Bir müteahhit daha tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürerken Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi M.E., Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Kente getirilerek adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler müteahhit kahramanmaraş deprem adıyaman tutuklama
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