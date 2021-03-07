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Bir müzisyen daha canına kıydı

Bir müzisyen daha canına kıydı

Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle zorlu günler geçiren müzik sektöründen art arda acı haberler gelmeye devam ediyor. Osmaniye’de yaşayan müzisyen Yusuf Karayiğit, geçim sıkıntısı nedeniyle canına kıydı.

Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle zorlu günler geçiren müzik sektöründen art arda acı haberler gelmeye devam ediyor.

Osmaniye’de yaşayan 39 yaşındaki piyanist Yusuf Karayiğit, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi.

Yusuf Karayiğit’in canına kıyması müzik dünyasını yasa boğdu.

Daha önce de Duran Ay ve Mehmet Mert El gibi birçok müzisyen pandeminin yol açtığı geçim sıkıntısı sebebiyle yaşamına son vermişti.

Etiketler Yusuf Karayiğit intihar
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