Bir ödeme kuruluşuna daha operasyon... İki şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne de el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı.

Denetim ve MASAK raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamımda suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

İHA

