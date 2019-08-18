Bir okulu su bastı ! Kimyasal alarmı verildi...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde su basan okulun bodrum katında 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Kimyasal alarm verilen lisede alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında AFAD ekipleri okulda incelemelerini sürdürüyor.



Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bodrum katını yağış sonrasında su bastı. 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı. Okul görevlileri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ortaya çıkan gaz için AFAD ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 4 personel, 1 KBRN aracı ile olay yerine ulaştı. KBRN ekibinin yaptığı ölçümler sonucu ortamda karbonmonoksit gazı tespit edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler gerekli ölçümleri yapabilmek için gazın havada dağılmasını beklerken, emniyet, itfaiye ve SASKİ ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.