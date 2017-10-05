Bir otomobile silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Gaziosmanpaşa’da bir araca yönelik uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan birisinin geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayındaki silahlı kavga ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.



Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi 1009 Sokak’ta 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre olay, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında yaşandı.

Gruplarından birisi, husumetli olduğu grubun üyelerinin bulunduğu araca yönelik uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirdi. Silahlı grup, araç içerisinde bulunan bir kişiyi ağır yaralandı. Olayda yara alan şahıslardan A.M.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı ve Özel Harekat olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaptığı geniş çaplı araştırmada şahısları tespit edip yakalamaya yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayda, İstanbul Adliyesindeki silahlı kavga izi

Olayda, yaralananlardan birisinin, geçtiğimiz günlerde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayında iki grup arasında yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan B.I. olduğu da öğrenildi.