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Bir psikopat daha! Boşandığı eşiyle ailesini rehin aldı

Bir psikopat daha! Boşandığı eşiyle ailesini rehin aldı
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Çorum’da bir kişi, boşandığı eşi, onun ailesi ve çocuklarını rehin aldı. Zanlının ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor.

Çorum'da M.Y, elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak'ta bulunan, boşandığı eşinin evine geldi.

M.Y, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı eşi, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu rehin aldı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y, çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi. M.Y, eski eşini evde rehin tutuyor.

Evin bulunduğu sokak polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

SİLAH SESİ DUYULDU

Görüşme sırasında evden bir el silah sesi duyuldu. Zanlının ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor. 

Etiketler rehin rehine boşandığı eşi eşi ailesi
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