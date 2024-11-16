  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir psikopat daha: Eşini 20 yerinden bıçakladı

Bir psikopat daha: Eşini 20 yerinden bıçakladı

Güncelleme:

İstanbul'da bir kadın daha eşi olacak caninin şiddetine maruz kaldı. 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kadın evden kaçıp aile sağlığı merkezine sığınmayı başardı.

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre tartıştığı kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.G., aynı sokakta bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatırken D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaklaşık 20 bıçak darbesi alan D.G., evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışırken yere yığıldı. İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı. D.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA

Etiketler kadına şiddet 20 bıçak darbesi kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ? Beyza Huri Aydın MasterChef'e devam edebilecek mi ? Myke Tyson tarihi maç öncesi çırılçıplak görüldü, Netflix çöktü Myke Tyson tarihi maç öncesi çırılçıplak görüldü, Netflix çöktü Kuyumcudaki indirimi duyan oraya koştu, kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Kuyumcudaki indirimi duyan oraya koştu, kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Elektrikte 1,2 milyon haneyi etkileyecek sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de Elektrikte 1,2 milyon haneyi etkileyecek sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de Melis Sezen'den ''aşk'' sorusuna dikkat çeken yanıt Melis Sezen'den ''aşk'' sorusuna dikkat çeken yanıt Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maç 8 round sürdü Atkıları, bereleri hazırlayın... Hava buz kesecek! Önce yağmur ardından kar geliyor! Atkıları, bereleri hazırlayın... Hava buz kesecek! Önce yağmur ardından kar geliyor!