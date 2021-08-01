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Bir sabotaj girişimi daha! Yangın çıkarıp kaçtılar

Bir sabotaj girişimi daha! Yangın çıkarıp kaçtılar

İzmir'de askeri kışla yakınında alanda yangın çıkarmaya çalışan iki kişi, nöbetçi askerlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

ALEVLER KIŞLAYA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Nöbetçilerin müdahale etmek istediği şahıslar bölgeden kaçarken kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılarHainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılarHaber

 

İHA

Etiketler izmir askeri kışla yangın sabotaj
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