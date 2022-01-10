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Bir saldırı haberi daha: Küçük çocuğun durumu ağır

Bir saldırı haberi daha: Küçük çocuğun durumu ağır

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde evinin önünde oynayan Emin B. (8) isimli çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Emin B. bir anda karşısına çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

 KAFA DERİSİ SOYULAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
5-6 sokak köpeğinin saldırısından, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarılan Emin B.'ı yakınları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kafa derisi soyulan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BELEDİYE ARAŞTIRMA BAŞLATTI
Bu arada Üzümlü Belediyesi ekipleri saldırgan köpeklerle ilgili araştırma başlattı. Uyuşturucu iğne takan ekipler saldırgan köpekleri aradı.

 VALİ HASTANEDE YARALI EMİN BEŞİKTAŞ'I ZİYARET ETTİ
Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. (DHA)

Etiketler köpek saldırı
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