Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı

İstanbul'da bulunan Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdiren bir kişi kendisini uyaran biri kadın 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay, 28 Eylül’de Maçka Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs köpeğini parkta gezdirirken, 2 kişi tasmasız gezdirmemesi gerektiği konusunda uyardı. Köpeğin sahibi uyarı üzerine kendisini uyaran biri kadın olan 2 kişiye saldırdı.

Kadın ve adamı yumruklarla darp eden köpeğin sahibi ardından olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan C.E. ile G.K. isimli kadının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, köpeğin sahibinin kimliği D.Ö. olarak belirlendi.

Saldırgan aynı gün içinde Şişli Harbiye Mahallesi’nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şahıs, “kasten yaralama” ve “tehdit - hakaret” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, saldırganın kadın ve adamı yumruklarla darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA