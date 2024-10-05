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Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var

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Türkiye son olarak İstanbul'daki çifte kadın cinayeti ile sarsılırken, Mersin'den de korkunç bir kadın cinayeti haberi geldi. 10 yaşındaki minik kızıyla birlikte yaşayan bir genç anne, sevgilisi tarafından kendi evinde, çocuğunun gözleri önünde katledildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay A.'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Sonay A.'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü.

Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Sonay A.'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.

İHA

Etiketler kadın cinayeti boğarak öldürdü boğdu çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
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