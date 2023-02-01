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Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı

Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı
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Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Türkiye'de yakalandı.

Türkiye uluslararası suç örgütlerinin adeta merkezi haline geldi. Son yıllarda uluslararası çapta aranan suç örgütü liderleri Türkiye'de ortaya çıkıyor.

Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan, suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi. Zakaria’nın, tutuklama kararının ardından Malezya’ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaştığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.

 

Etiketler suç örgütü lideri gözaltı yakalama polis bodrum istanbul
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