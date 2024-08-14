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Bir şüpheli kadın ölümü daha: Sevgilisi gözaltında

Bir şüpheli kadın ölümü daha: Sevgilisi gözaltında
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Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki genç kızın sevgilisi tutuklandı. Genç kızın cansız bedeni evinde bulunmuştı...

Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan S.Ç. (23), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. (27) tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan S.Ç.'nun pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler, S.Ç.'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., S.Ç.'nun kendisini asarak intihar ettiğini savundu. S.Ç.'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç.'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.Ç.’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. (DHA)

DHA

Etiketler genç kız intihar cinayet sevgilisi tutuklandı eskişehir
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