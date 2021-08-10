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Bir yangın daha kontrol altında

Bir yangın daha kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sabah saatlerinde Çanakkale Ezine'de çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale'de Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 

Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti. Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ''Bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

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