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  4. 25 Ocak 2019 17:11

Birbirlerine kelepçeleyip götürdüler

Tekirdağ'da semt pazarında yankesicilik yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Birbirlerine kelepçeleyip götürdüler
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Tekirdağ'da semt pazarlarında yankesicilik yöntemi ile para ve cüzdan çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan biri kadın 2 kişi, tutuklandı.

Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemleri artırdı. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda, polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri kadını takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan Nedret Ata'nın (75), çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye K. ile beraberindeki Emrah Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı. 

Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında 'uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık'tan sabıkaları olduğu belirlendi. Kasapoğlu ile Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

tekirdağ , yankesicilik , kelepçe
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