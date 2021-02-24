Birçok terör olayında adı geçen Heysem Topalca trafik kazasında öldü

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre, kaza 10 Şubat akşamı saat 21.00 sıralarında Konya’da meydana geldi. İçinde Heysem Topalca'nın bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı.

Otomobilde içerisinde bulunan Heysem Topalca (54), Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) öldü.

Suriye iç savaşının başladığı dönemden bu yana ‘Hayalet Komutan' ve ‘İkinci Yeşil' lakaplarıyla anılan Heysem Topalca, 2010 yılından beri Türkiye'nin gündeminde olan bir isim. 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması, 20 Mart 2014'te Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısı, ‘Sarin Gazı Davası' olarak bilinen Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek maddelerin sokulması olaylarında ismi geçiyordu.

Topalca, Lazkiye'nin kuzey kırsalındaki Türkmenlerin kurmuş olduğu Özgür Suriye Ordusu Yüksek Askeri Konseye bağlı Bayır Bucak Türkmen Tugayı'nın bileşenlerinden El Huva Billa Taburu'nun da bir süre liderliğini de yaptı.