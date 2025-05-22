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Biri 15, diğeri 12 yaşında... Arkadaşını havalı tüfekle vurdu

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Aksaray'da 15 yaşındaki bir çocuk 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı D.Y.’yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı duyup hastaneye gelen D.Y.’nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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Etiketler havalı tüfek Çocuk çocuklar aksaray
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