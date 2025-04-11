Biri 8 aylık hamileydi... İki ilde 2 kadın daha katledildi!

Türkiye'de kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Malatya ve Konya'da iki kadın eşleri tarafından katledildi.

Türkiye peş peşe yaşanan kadın cinayetleriyle sarsıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, A.K. (25), tartıştığı 8 aylık hamile eşi B.K.'yi (22) tabancayla başından vurarak öldürdü. Konya'da ise bir kişi, eşini tüfekle öldürüp aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Malatya'daki olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ile 8 aylık hamile eşi B.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., evdeki tabancayla eşi B.K.'yi başından vurdu. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde B.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİR KADIN CİNAYETİ DE KONYA'DA

Konya'da İ.U. (58), eşi N.U.'yu (52) tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İ.U., henüz belirlenemeyen nedenle eşi N.U.'yu tüfekle vurdu. U., ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. N. ve İ.U. çiftinin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA