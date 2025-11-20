Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı

  1. Anasayfa
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Bursalı işadamının biri dini nikahlı diğeri ise resmi nikahlı 2 eşi anlaşamayınca, cenazesi Türkiye'ye getirilemiyor.

Bursa'da yaşayan D.T. (36),Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden dini nikahlı eşi işadamı İ.D.'ın (57) cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor.

İ.D.'ıncenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ailesi ve dini nikahlı eşi arasında tartışma konusu oldu. Yaşları 2,5 ile 5,5 arasında değişen 3 çocuğu için cenazenin Türkiye'ye getirilmesini isteyen D.T., İ.D.'ın ailesinin istememesi nedeniyle cenazenin Cidde'de hastane morgunda bekletildiğini söyledi.

D.T., yaklaşık 5 yıldır İ.D. ile dini nikahlı olduklarını, öncesinde de görüştüklerini belirterek, eşiyle boşanmaya çalıştığını fakat itirazlar nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde beklediğini söyledi.

İ.D.'ın, kardeşleri, boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarıyla uzun süredir görüşmediğini, aralarında husumet başladığını dile getiren D.T., şöyle konuştu:

"Halen aralarında birçok dava sürüyordu. En son 4 Eylül'de geldi yurt dışından. Cidde'de iş kurmaya çalışıyordu. 5,5 yaşında A.A., 3,5 yaşında G.İ. ve 2,5 yaşında A.İ.'ı kendi nüfusuna almıştı. Bu hafta içinde gelmesini bekliyorduk. Her gün telefonla rutin görüşmelerimiz oluyordu, çocuklarını özlüyordu. 15 Kasım'da ulaşamadık. Mesaj attım, aradım ama yanıt alamadım. Sonunda bir numara aradı. Rahatsızlanıp vefat ettiğini söyledi. Kalp krizi geçirmiş ve hastanede kurtarılamamış."

Çocuklarının adına cenazenin Bursa'ya getirilmesini istediğini aktaran D.T., "Çocuklarımın gelecekte babalarının gideceği bir mezarı olsun istedim. Dışişleri ile görüştüm, Cidde'deki Türk yetkililer ile irtibat kurdum. Biz istiyoruz ama kağıt üzerindeki ailesi, ağabeyleri istemiyor. Boşanma süreci devam ettiği için halen yasal olarak eşinin karar hakkı bulunuyor. Ağabeyini aradım yalvardım bana vekalet verin ben uğraşayım dedim, kabul etmediler" dedi.

Eşinin 5 gündür morgda bekletildiğini vurgulayan D.T., "Biz istiyoruz ailesi hayır diyor. Bu durumda Cidde'deki Türk yetkililer kararsız kaldıklarını belirttiler. Evimiz kira, salı günü tahliye kararı geldi. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

İ.D.'ın ailesi ise bu konuda yorum ve açıklama yapmayacaklarını belirtti.

İHA

