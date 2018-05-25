Birlikte olma teklifini reddedince öldürdü !

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Eşinden bir süre önce boşanan Seher Ç.(34) iddiaya göre aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K.'nin birlikte olma isteğini reddetti.

Bunun üzerine Ahmet K., genç kadını tehdit etmeye başladı. Seher Ç. tehditler sonrası iş yerinden ayrılarak, başka bir iş yerine girmeyi düşündü.

Ancak bu isteği iddiaya göre Ahmet K.'nin tehditleri sonrası gerçekleşmedi. Ahmet K., önceki akşam Seher Ç.'yi arayarak yüz yüze görüşüp olayı çözmek istedi. İkili Küçükçekmece'de yüz yüze görüştü. Kafede buluşan Seher Ç. , Ahmet K.'ye kendisini rahat bırakmasını söyleyip ayrılmak istedi. Bu sırada Ahmet K. belindeki silahı çıkarıp genç kadına kurşun yağdırdı.

Genç kadın hayatını kaybederken, Ahmet K. o sırada orada bulunan bir polis tarafından yakalandı. K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.