Birlikte yaşadığı engelli kadına fuhuş yaptırdı

Samsun’da nikahsız olarak birlikte yaşadığı yüzde 99 engelli kadına para karşılığında zorla fuhuş yaptırdığı idida edilen şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin O. (35), nikahsız olarak birlikte yaşadığı yüzde 99 oranında engelli olduğu belirtilen E.E.D’ye para karşılığında 7 ay zorla fuhuş yaptırdı. Kadının polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheliyi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yakaladı.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin sorularına, “Siz de mi iftira atacaksınız” şeklinde cevap verdi. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.