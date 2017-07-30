Bodrum yine sallandı ! Günde depremle uyandılar
Bodrum yine sallandı ! Günde depremle uyandılar
Makineli tüfekle gece kulübünü taradı ! Ölü ve yaralılar var
Makineli tüfekle gece kulübünü taradı ! Ölü ve yaralılar var
Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı rekora koşuyor
Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı rekora koşuyor
6 bin motosiklet trafikten men edildi
6 bin motosiklet trafikten men edildi
Dünya ayağa kalktı ! ABD'den gövde gösterisi
Dünya ayağa kalktı ! ABD'den gövde gösterisi
Ankara'da kanlı gece ! Sesi duyan koştu
Ankara'da kanlı gece ! Sesi duyan koştu
Belediye başkanına şok saldırı girişimi ! Gözaltılar var
Belediye başkanına şok saldırı girişimi ! Gözaltılar var
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Temmuz 2017 11:26

Bisikletçide mide bulandıran olay

Konya'da bisiklet tamircisi bir kişi, 14 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Bisikletçide mide bulandıran olay
A+ A-

Konya'da bisiklet tamircisi 26 yaşındaki E.G., 14 yaşındaki erkek çocuğu H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Alavadı Mahallesi'nde bulunan bisiklet tamiri yapan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre tamirci E.G. aynı mahallede oturan H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz etti. Bu sırada işyerine gelen müşteri Ö.A., olayı görmesi üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ö.A. ifadesinde, ''Tamir için çocuğumun bisikletini vermiştim. Akşam saatlerinde de bisikleti almak için işyerine gittim. İçeri girdiğimde işyeri çalışanı kanepe üzerine tanımadığım bir çocuğu dudağından öpüyordu'' dedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, E.G.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. E.G. ilk ifadesinde, ''Olay günü yan komşumuz olan H.K. ile kanepe üzerine oturmuş şakalaşıyorduk. O sırada içeri müşteri geldi. Bizi gördü. Bizi yanlış anladı. Ben cinsel tacizde bulunmadım'' dedi.

E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

konya , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM